Россия готова принять заявление G20 с осуждением войны в Украине — СМИ

Одобрение кремлем проекта текста рассматривается как возможный признак того, что москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку Китая.

Россия, очевидно, готова согласиться с тем, что в итоговую декларацию саммита G20 будет включен пассаж с осуждением войны против Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отмечается, что, по словам западного дипломата, российское нападение в декларации четко описано как война, а не как специальная военная операция, как заявляет глава кремля владимир путин*.

«Одобрение россией проекта текста рассматривается как возможный признак того, что москва больше не может рассчитывать в группе G20 даже на поддержку своего партнера Китай, когда речь идет об Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 14 ноября, Совет Европейского Союза решил ввести дополнительные ограничительные меры против российской федерации, учитывая продолжающуюся угрозу, которую представляет распространение и использование химического оружия.

Новые списки касаются десяти человек и одной организации, связанных с отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» 20 августа 2020 года и производством систем доставки химического оружия в Сирии.

Также Курсор информировал о том, что представители внешнеполитических ведомств стран-участников саммита G20 на Бали (Индонезия) согласовали текст коммюнике для своих лидеров. Преградой являлось преодоление разногласий по поводу того, насколько жестко критиковать россию* за ее войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!