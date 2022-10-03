Сбежавшие от мобилизации в Казахстан пьяные россияне подрались в баре, их депортировали

Суд Уральска принял решение о выдворении за пределы страны всех участников потасовки.

Сбежавшие из своей страны от мобилизации россияне напились и устроили драку в ночном клубе города Уральск (Казахстан). Министерство внутренних дел республики приняло решение депортировать иностранцев.

Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Отмечается, что пьяные россияне побились с другими гражданами страны-агрессора.

«Специализированный административный суд Уральска на основании ст. 28 Закона РК «О правовом положении иностранцев» принял решение о выдворении за пределы страны всех участников потасовки», – сообщили в полиции.

Как сообщал Курсор, трое мобилизованных жителей российской федерации* погибли в Еланском гарнизоне учебного центра министерства обороны рф в поселке Порошино Свердловской области.

Так, один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, а смерть третьего была связана с алкоголем.

Также Курсор информировал о том, что на захваченных территориях Украины россияне продолжают принудительную мобилизацию в армию рф. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Так, военные рф совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. Нередко мужчин отлавливают прямо на улицах и увозят на «подготовку».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!