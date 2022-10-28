СБУ уничтожила новейшую российскую систему борьбы с дронами

Украинская военная контрразведка в Донецкой области уничтожила российскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Селок-01».

Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Согласно сообщению, «Браконьеры» из 13-го Главного управления Департамента военной контрразведки СБУ обнаружили тщательно замаскированный комплекс радиоэлектронной борьбы в одном из разрушенных домов.

«Это одна из последних разработок россии*. Задача такой РЭБ — борьба с беспилотниками. Но наши специалисты просто снайперски работают ударными дронами. Доказали, что этот очередной «аналоговнет» образцово функционирует только на полигонах», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях украинские военные во время деоккупации захваченных россиянами территории Херсонской области уничтожили их дальнобойные артиллерийские установки. Фото одной уничтоженной и видео поражения другой самоходной 203-мм пушки было опубликовано в сети.

Российская самоходная пушка была поражена в пределах населенного пункта на дороге у домов. Рядом с ней был уничтожен и грузовик Урал-4320. Уязвленная артиллерийская система была обнаружена под Бериславом.

Также военные Сил обороны показали видео, на котором зафиксировано уничтожение еще одной дальнобойной самоходной пушки 2С7.

Также Курсор информировал о том, что украинские военные показали новые трофеи в Херсонской области. В ходе контрнаступательных действий украинским силам удается не только уничтожать российскую технику, но и захватывать ее.

В руки украинских военных попали бронемашины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и российские танки.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!