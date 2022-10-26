ВСУ показали, как уничтожили в Херсонской области российские 203-мм САУ «Пион»

Украинские военные во время деоккупации захваченных россиянами территории Херсонской области уничтожили их дальнобойные артиллерийские установки.

Фото одной уничтоженной и видео поражения другой самоходной 203-мм пушки было опубликовано в сети.

На недавно опубликованных фото зафиксирована полностью уничтоженная артиллерийская установка, которую украинские военные обезвредили во время освобождения Херсона.

Уничтожен российский 2С7 Пион и Урал-4320 под Бериславом в Херсонской области. pic.twitter.com/gnBs9YCfCn — Нравится, не нравится — терпи, рашка (@pavel__grinchuk) October 25, 2022

Российская самоходная пушка была поражена в пределах населенного пункта на дороге у домов. Рядом с ней был уничтожен и грузовик Урал-4320. Уязвленная артиллерийская система была обнаружена под Бериславом.

Также военные Сил обороны показали видео, на котором зафиксировано уничтожение еще одной дальнобойной самоходной пушки 2С7.

Точное поражение местонахождения русской артустановки, вероятно, свидетельствует об использовании высокоточного боеприпаса для ее уничтожения.

Российские оккупанты разместили свою пушку на замаскированной позиции в лесополосе, пытаясь спрятаться за деревьями от украинских разведывательных беспилотников.

Но, судя по видео, им это не удалось и они были обнаружены украинскими военными.

Точным артиллерийским ударом российская 2С7 была поражена. На кадрах видео видно, как начался пожар, вероятно, начали гореть пороховые заряды и находившиеся на замаскированной позиции россиян боеприпасы.

Огонь украинской артиллерии корректировал беспилотник, своей камерой зафиксировавший поражение российской пушки.

Ранее Курсор писал, что посол Украины посетил одно из ведущих учебных заведений Израиля.