Украинские военные показали новые трофеи в Херсонской области

В Херсонской области Силы обороны Украины уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов.

В ходе контрнаступательных действий в Херсонской области украинским силам удается не только уничтожать российскую технику, но и захватывать ее.

Об этом пишет Милитарный.

За последние дни в Херсонской области украинские силы захватили разные типы бронетехники военных рф*.

В руки украинских военных попали бронемашины, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и российские танки.

Недавно бойцы Грузинского легиона продемонстрировали захваченный новейший российский танк T-90A.

Эта модернизированная версия Т-90 поступила в производство в 2004 году и получила ряд усовершенствований.

С прежних позиций российских военных продолжают вывозить захваченные танки Т-62М.

Украинским силам удалось уничтожить и захватить значительное количество устаревших танков Т-62М/МВ.

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады рассказали, что захватили российский модернизированный танк Т-80БВМ.

Редкий российский бронетранспортер КамАЗ-43269 «Выстрел» также был захвачен украинской армией в Херсонской области. Это вторая документированная такая потеря с 24 февраля этого года, хотя первые КамАЗ-43269 уничтожали в Украине еще в 2015 году.

Жирный и очень редкий трофей добыли наши бойцы на фронте.

Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел».

Зачастую этой машиной пользуются подразделения российской ЧВК «Вагнер».

Машина практически в рабочем состоянии.

Требуется замена колёса и мелкий осмотр.https://t.co/0tZRhrib6z pic.twitter.com/xSGKpJvRNs — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) October 22, 2022

Также украинским силам удалось захватить в Херсонской области и другую бронетехнику российских оккупационных сил: БТР-80, БМП-3, МТ-ЛБу, БМП-2.

Напомним, что 21 октября Оперативное командование «Юг» сообщило, что в Херсонской области Силы обороны Украины уже освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов.

Ранее Курсор писал, что в Украине прокомментировали истерию шойгу по поводу «грязной бомбы».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!