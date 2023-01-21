Сдай отца в военкомат: ВСУ предложили российским детям «выгодный флешмоб»

Это стало реакцией на публикации в российских соцсетях о том, что дети погибших оккупантов получают щедрые подарки за вклад их семей в успех «спецоперации» в Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предложили детям воюющих на территории Украины россиян флешмоб. Они могут получить игровую приставку, сладости или другие подарки, если сдадут своих отцов в военкоматы рф*.

Соответствующий призыв опубликован в Telegram-канале Страткома ВСУ.

Это стало реакцией на публикации в российских социальных сетях, где говорится о том, что дети погибших оккупантов получают щедрые подарки за вклад их семей в успех «спецоперации» в Украине.

«Предлагаем российским детям новый, выгодный флешмоб. Сдай папку в военкомат и почти гарантированно получишь приставку и сладости, потому что ВСУ с вероятностью 100% его ликвидируют», — говорится в сообщении СтратКома ВСУ.

Как сообщал Курсор, в российском санкт-петербурге министерство обороны рф объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине. Об этом сообщает администрация муниципального образования гагаринское.

Отмечается, что музыкальные инструменты необходимы «мобилизованным и военнослужащим, выполняющим специальные задачи, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги».

Также Курсор писал о том, что 28 октября министр обороны рф сергей шойгу заявил, что «частичная мобилизация» в российской федерации завершена. По словам шойгу, «добровольцами» в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. При этом средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Также Курсор информировал о том, что рф смягчает мобилизацию из-за недовольства в обществе, но мужчин продолжат отлавливать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!