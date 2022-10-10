Байден прокомментировал ракетные удары по Украине

По словам американского лидера, эти нападения убили и ранили мирных жителей, а также уничтожили цели без военного назначения. Также Байден утверждает, что эти действия армии *рф в очередной раз демонстрируют «всю жестокость незаконной войны путина против украинского народа».

«Выражаем соболезнования родным и близким невинно погибших сегодня, а также желаем выздоровления раненым. Эти нападения лишь еще больше укрепляют наше обязательство поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется.

Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать принуждать россию платить цену за свою агрессию, привлекать путина и рф к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским войскам для защиты своей страны и свободы. Мы еще раз призываем россию немедленно прекратить эту не провоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины», – сказано в сообщении на сайте посольства США в Украине.

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены сегодня, 10 октября, практически по всем украинским городам.

Также «Курсор» сообщал о том, что президент Польши Анджей Дуда во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россию необходимо изолировать. По его словам, ее преступления, в том числе сегодняшние, «не имеют давности и преследуются по всему миру».

Помимо этого, Трамп считает, что Байден спровоцировал путина на войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!