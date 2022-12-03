Шойгу на самолете путина прилетел в Беларусь — СМИ

По данным масс-медиа, министр обороны российской федерации проводит переговоры с белорусским коллегой.

В субботу, 3 декабря, в воздушном пространстве Беларуси был замечен российский правительственный самолет Ту-204, которым часто пользуется президент рф владимир путин*. На этот раз этим авиасудном визит в государство-сателлит россии совершал министр обороны рф сергей шойгу.

Об этом сообщает чешское агентство Aktu News со ссылкой на сервис отслеживания полетов авиасудов Flightradar24.

В агентстве добавили, что проверить, находится ли путин на борту, невозможно.

Тем временем государственное информагентство Беларуси «Белта» сообщает, что министр обороны россии сергей шойгу прибыл в Беларусь, где проводит переговоры с белорусским главой Минобороны Виктором Хрениным. Там сообщили, что самолет главы оборонного ведомства россии приземлился на аэродроме «Мачулищи».

Ожидается, что министры проведут переговоры в Минске.

«Белорусская и российская стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться в Египте во вторник, 29 ноября.

Ранее Курсор писал, что Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!