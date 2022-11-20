Пентагон заявил о рисках распространения ядерного оружия из-за вторжения рф в Украину

Полномасштабное вторжение россии* в Украину может побудить автократов по всему миру к гонке за разработкой ядерного оружия, что потенциально может привести к опасной эре ядерного распространения.

Об этом в ходе Галифакской конференции по безопасности заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Politico.

В своем выступлении глава Пентагона очертил возможный сценарий, в котором автократы будут спешить получить ядерную бомбу, если россия не получит отпор из-за полномасштабного вторжения в Украину.

«Они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную индульгенцию для агрессии. И это может раскрутить опасную спираль ядерного распространения», — сказал Остин.

Он предостерег, что президент россии владимир путин «может снова прибегнуть к глубоко безответственному бряцанию ядерными саблями», если война в Украине затянется, а украинские силы и дальше будут одерживать победы над российскими войсками.

Министр обороны США подчеркнул, что помощь Украине в обороне от россии соответствует американским национальным интересам, и нет другого выбора, кроме как помочь Киеву в его борьбе, поскольку мирные переговоры в ближайшее время вряд ли состоятся.

Курсор писал ранее, что риски применения россией ядерного оружия остаются низкими, при этом последствия для страны, в случае нажатия кнопки, будут катастрофическими.

Еще мы писали, что российский диктатор владимир путин упомянул о ядерных ударах в Хиросиме и Нагасаки во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!