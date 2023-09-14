Обезглавливание двух человек в москве: появились новые подробности и видео

Шокирующая история сегодня получила продолжение.

В *россии на 2 месяца арестовали Хасанбоя Махамаджонова, которого подозревают в жестоких убийствах.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Сперва отметим, что во вторник, 12 сентября, в столице рф на одной и той же улице обнаружили сразу два обезглавленных человеческих трупа. Вскоре появились первые детали о подозреваемом и фото убийств.

Сегодня, 14 сентября, появилось видео из здания суда. На нем заметно подозреваемого в клетке для задержанных:

К слову, ранее мы публиковали новые подробности о расследовании этих шокирующих преступлений. Так, по предварительной версии, 21-летнего уроженца Узбекистана Хасанбоя пригласил в гости в качестве мужчины по вызову 53-летний житель дома на Фестивальной улице Цырен А.

Конфликт начался в момент, когда оказалось, что у мужчин разные точки зрения касаемо оплаты услуг 21-летнего мужчины. Это спровоцировало ссору, во время которой Махамаджонов совершил ножовое нападение на хозяина квартиры и отрезал ему голову.

После этого преступник вылез из окна и сел на кондиционере на высоте 9-го этажа. Впрочем, оттуда ему помогла слезть охрана ЖК, которая отпустила мужчину, не сочтя его действия подозрительными.

Однако на этом похождения уроженца Узбекистана не закончились. После убийства он пошел в местный сквер, где у него была назначена встреча с новым знакомым родом из Киргизии.

Они познакомились на том же сайте для геев, но романтическая встреча закончилась конфликтом. В итоге Хасанбой нанес удар ножом в пах и спину мужчины, а также отрезал ему голову. Далее он ограбил жертву и отправился тратить украденные деньги, а уже на следующий день был задержан.

«Курсор» ранее писал о новых подробностях в деле обезглавливания двух человек в москве.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!