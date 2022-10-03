Скандал: Илон Маск устроил новый опрос о будущем Украины после волны критики

Предложения миллиардера Илона Маска касаемо способом завершения военных действия в Украине вызвало бурю негодования во всех уголках мира, но, видимо, он не намерен останавливаться.

Теперь Маск создал новый опрос, касающийся будущего Украины.

«Давайте тогда попробуем так: воля людей, которые живут на Донбассе и в Крыму, должна решить, в составе россии они или Украины», – написал предприниматель в Twitter.

В данный момент 57,6% пользователей поддержали эту идею, а 42,4% – высказались против. Также в комментариях появилось много пользователей, несогласных с последней деятельностью Маска. Так, они отметили, что бизнесмен сделал для Украины много хороших дел. Например, предоставил тысячи терминалов Starlink. Однако, эти опросы его не красят.

«Я понимаю, что вы сейчас чрезмерно сосредоточены на этой теме, но эти опросы и твиты об атаках ботов не помогают – на самом деле они многих украинцев бесят. Вы знаете, я восхищаюсь вами за то, что вы нестандартный генеральный директор (и в первую очередь человек), который не в башне из слоновой кости, любит мемы, общается со своими сторонниками со всего мира и не боится говорить о спорных вещах», – написали в соцсети.

«Вы предполагаете, что я хочу быть популярным. Мне все равно. Меня волнует, что миллионы людей могут умереть напрасно», – ответил Маск.

Отметим, что в понедельник, 3 октября, основатель и гендиректор SpaceX заявил, что нужно завершить войну в Украине. Для обеспечения этого Маск призвал к нейтральному статусу Украины, повторению «выборов» в присоединенных регионах под наблюдением ООН, формальному нахождению Крыма в составе *россии и обеспечению водоснабжения аннексированного полуострова.

Это предложение возмутило как обычных пользователей соцсетей, так и известных украинских деятелей, среди которых советник ОП Михаил Подоляк, внештатный советник ОП Алексей Арестович и экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Что они сказали о предложении Илона Маска – узнайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!