Илон Маск оценил риск ядерной войны и заявил, что Крым останется в россии

По мнению основателя и гендиректора SpaceX, возможным, хоть и маловероятным, исходом полномасштабного вторжения в Украину является ядерная война.

Об этом он сообщил в Twitter.

Маск считает, что условия мира между Украиной и россией следующие:

Ukraine-Russia Peace:

— Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

— Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

— Water supply to Crimea assured.

— Ukraine remains neutral.

