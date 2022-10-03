Илон Маск оценил риск ядерной войны и заявил, что Крым останется в россии

Самый богатый человек в мире Илон Маск устроил в Twitter опрос, где назвал условия возможного завершения войны в Украине.

По мнению основателя и гендиректора SpaceX, возможным, хоть и маловероятным, исходом полномасштабного вторжения в Украину является ядерная война.

Об этом он сообщил в Twitter.

Маск считает, что условия мира между Украиной и россией следующие:

Повторение «выборов» в присоединенных регионах под наблюдением ООН. Россия, по мнению бизнесмена, уйдет из этих территорий, если так решит местное население.

Крым формально в составе россии, как и «был с 1783 года до ошибки Хрущева».

Обеспечение водоснабжения Крыма.

Нейтральный статус Украины.

Ukraine-Russia Peace: — Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people. — Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake). — Water supply to Crimea assured. — Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Ранее стало известно, что Илон Маск весной этого года отложил покупку Twitter, потому что боялся объявления путиным Третьей мировой войны, о чем заявили во время заседания о переносе судебного разбирательства между руководством соцсети и бизнесменом. Маск ждал выступление путина на 9 мая, посвященное 77-й годовщине победы над нацистской Германией. По словам его адвоката Алекса Спиро, эта информация – «чушь», вырванная из контекста.

Также «Курсор» сообщал, что страны Запада массово высылают российских послов после того, как рф аннексировала украинские территории.

Помимо этого, недавно министр иностранных дел россии сергей лавров сравнил США с Гитлером. По его словам, американцы подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!