«Скажи, что ты не за войну»: российского артиста едва не избили на вечеринке в Дубае

В Дубае прошел концерт российского артиста Олега Газманова, который поддерживает войну в Украине. Из-за своей позиции он едва избежал неприятной ситуации.

Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Немалахов Сливки».

Во время вечеринки к нему подошли двое мужчин и пытались выяснить, на чьей стороне музыкант. Неизвестные потребовали, чтобы прокремлевский исполнитель в микрофон заявил о своем отношении к российской вооруженной агрессии против украинского народа.

На видео видно, как Газманов пытается сгладить ситуации, отшутиться и «по-братски» приобнять гостя, взявшего его за локоть. Но собеседник резко отстранился и крикнул в микрофон: «Нет войне».

Мужчины требовали, чтобы артист сказал, что он не поддерживает войну, что он за Украину. Но певец начал избегать ответа и попросил, чтобы собеседники просто дали ему отдохнуть.

На этом ролик обрывается. Чем закончилась стычка неизвестно.

Отметим, что Олег Газманов поддерживает действия путинского режима, при чем еще в 2014 году он выступил «за» оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Сейчас артист находится под санкциями всех стран Европейского союза.

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