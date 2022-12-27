Певицу Аллу Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

На российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву, которая вместе с детьми переехала в Израиль, обрушилась волна критики. В частности, в рф* начали заявлять, что Примадонна работает на западные службы.

Об этом заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в программе «Место встречи», которая выходит на российском телеканале.

Он заявил, что сейчас ожидает официальных документов, подтверждающих, что у Аллы Пугачевой есть «связь» с западными странами. Он обещает раскрыть «правдивую» информацию о том, на кого все годы работала эстрадная певица, а также рэп-исполнитель Моргенштерн и журналист Юрий Дудь, и почему они в самый трудный момент сбежали из государства.

Напомним, что Алла Пугачева покинула россию и переехала жить в Израиль в сентябре этого года. Вместе со своим супругом Максимом Галкиным они не поддержали войну, начатую путинским режимом в Украине. Юморист начал открыто критиковать президента страны и проводил концерты, часть вырученных денег из которых отправлял на помощь украинским беженцам. За это он был внесен в список иностранных агентов.

«Курсор» писал ранее, что 73-летняя эстрадная российская певица Алла Пугачева решила закрыть в рф свой последний бизнес — компанию АБП, которая занималась сферой радиовещания и вела деятельность в области звукозаписи.

Еще мы писали, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин начал требовать, чтобы Аллу Пугачеву лишили в рф всех наград и званий.