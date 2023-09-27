Стало известно, сколько иностранных деталей содержат ракеты рф

Агрессор вынужден заменять иностранные детали в ракетах аналогами собственного производства, но они не надежны.

В составе российских ракет, которыми страна обстреливает города Украины, содержатся от 30 до 50 иностранных комплектующих, и если агрессор сможет находить пути, чтобы обходить экономические санкции, то производство вооружения будет увеличиваться.

Об этом во время брифинга заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россия вынуждена заменять иностранные детали собственными аналогами, однако они не надежды. Помимо ракет, подобная ситуация у оккупантов сейчас с кораблями, если поначалу они в воздушные судна ставили движки из Германии, то с 2014 года, когда началась война против Украины, агрессор перешел на китайские. А учитывая, что россия* откатилась в технологическом плане назад, то можно предположить, как качество и надежность этих изделий начнет снижаться.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что сейчас основным оружием захватчиков являются ракеты, которые они выпускают с кораблей и подводных субмарин. В Черном море постоянно дежурят три ракетоносителя, а остальные прячутся в бухтах.

"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска участили удары по югу Украины, в частности Одесской и Николаевской области, применяя различное вооружение, в том числе сверхзвуковые ракеты "Оникс". В ВСУ предположили, сколько таких ракет может быть у захватчиков.

Еще мы писали, что в Белом доме решили не разглашать публично о передаче ракет во избежание предоставления подсказок российским силам и предотвращения переноса линий снабжения террористами дальше от фронта.