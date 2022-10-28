«Слава Украине, путин — пид***с»: двенадцать оккупантов сдались в плен украинским десантникам

В Луганской области Украины 12 российских военнослужащих из белгородской, владимирской и липецкой областей рф добровольно сдались в плен десантникам 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Об этом сообщает в твиттере Necro Mancer.

«- Откуда? — Белгород. Белгород. Липецк. Белгород. Белгородская область. Владимир. Белгород. Белгород. Белгородская область», — признаются на камеру оккупанты.

В конце съемки по команде украинского военнослужащего: «раз, два, три», российские «воины» хором ответили: «Слава Украине, путин — пи***с».

Как сообщал Курсор, российские солдаты, которых отправили воевать в Украину, неоднократно жаловались на своих командиров и на то, что им передают неисправную технику. Такие проблемы подрывают моральных дух солдат, и они сдаются в плен Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В ведомстве отметили, что неудовлетворительное состояние российской техники стало результатом частых случаев дезертирства и сдачи оккупантов в плен.

По предварительным данным, российские бойцы получили часть вооружения и танков на Донецком и Новопавловском направлениях, но проблема состояла в том, что большинство из техники ограничено пригодное или полностью непригодное для боевого использования.

Еще мы писали, что успехи Вооруженных сил Украины приводят российских оккупантов в ужас, о чем свидетельствуют очередные перехваченные разведкой разговоры россиян. Так, на очередной обнародованной записи солдат рф в истерике воет из-за своих провалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!