СМИ: минобороны рф заказало партию новейших гиперзвуковых ракет

По данным российских СМИ, ведомство заказало сразу несколько десятков ракет «Циркон».

Российская федерация* несет на войне большие потери и убытки, поэтому старается всеми возможными способами пополнить свое запасы. В сети ходит информация, что министерство страны подписало контракт на производство партии новейших гиперзвуковых ракет «Циркон».

Об этом сообщают российские СМИ.

Согласно данным, ракеты российским оккупантам якобы должны передать уже в следующем году. Но официального подтверждения этому нет. О производстве ракет «Циркон» еще в августе текущего года сообщал министр обороны рф сергей шойгу.

В рф сообщают, что новые ракеты морского базирования могут развивать скорость до 12 тысяч километров в час. Дальность пуска составляет до 600 километров. Ракета вроде бы имеет боевую часть – фугасную, ядерную.

Носителями таких ракет, согласно данным, могут быть фрегаты проекта 22350, подводная лодка «Ясень-М», атомные и ракетные крейсеры.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает запугивать население Украины ракетными ударами, но их запас у страны-агрессора небезграничный. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, какие ракеты сейчас россия вообще не способна производить.

Еще мы писали, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о выпуске новой гиперзвуковой баллистической ракеты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!