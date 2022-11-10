В Иране заявили о производстве новых баллистических ракет

Генерал КСИР сообщил о выпуске Ираном уникальных гиперзвуковых ракет, для которых пока не существует технологии обезвреживания.

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о выпуске новой гиперзвуковой баллистической ракеты.

Такую информацию озвучил иранским СМИ Амир Али Джахизаде, бригадный генерал КСИР.

По его словам, гиперзвуковые ракеты могут двигаться со скоростью, превышающей скорость звука в 5-20 раз, что составляет 1-5 миль в секунду (1,6-8,0 км/с).

Генерал КСИР заявил, что такая ракета способна пробить передовые системы ПВО и достичь своей цели благодаря высокой скорости, а также способности маневрировать ниже и выше земной атмосферы.

«Я не думаю, что в течение десятков лет будет найдена технология, способная обезвредить эти ракеты», — сказал Джахизаде.

Сообщается, что в последнее время Иран продал рф сотни баллистических ракет малой дальности, таких как Fateh-110 и Zolfaghar, для использования в войне против Украины.

Такие ракеты могут нанести удар по любой точке страны, в том числе по энергетической инфраструктуре Украины, которая уже разрушена на 40%.

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