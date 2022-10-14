СМИ назвали возможного преемника шойгу на посту министра обороны рф

Критики нынешнего министра обороны рф набирают все больший вес в глазах путина после поражений российской армии в Украине.

В кремле* поддержали главу чечни рамзана кадырова и его сторонников в его критике нынешнего министра обороны российской федерации сергея шойгу.

Об этом сообщает издание «Верстка» со ссылкой на источники, близкие к кремлю.

Согласно сообщению, сейчас в кремле обсуждают кадровые изменения в военном ведомстве. Так, раскритиковавший руководство минобороны кадыров лоббирует назначение тульского губернатора и экс-охранника путина алексея дюмина в военное руководство страны.

«Его поддерживает «кремлёвский повар» евгений пригожин, который в последнее время пользуется все большим авторитетом, и ряд других политиков. … Критики шойгу набирают вес в глазах путина после поражений российской армии», — говорится в материале.

Алексей дюмин в прошлом уже был замминистра обороны рф, а до того в течение многих лет служил в охране путина. В 2014 году он получил звезду героя россии, но за что именно — официально не объявлялось. По данным некоторых СМИ, тогда именно под руководством дюмина разработали и провели эвакуацию в Россию президента Украины виктора януковича.

«Дюмин остается фигурой, близкой к владимиру путину; по словам двух кремлёвских источников, их связывают доверительные отношения. Сейчас возглавляемый дюминым регион имеет особое значение для властей: в тульской области находятся крупные оборонные предприятия. Им удается выполнять растущие заказы власти на оборонную технику, в том числе на ракетно-зенитные комплексы», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, по мнению главы оккупационной власти Херсона кирилла стремоусова, настоящий офицер, занимая должность главы минобороны, застрелился бы, если его армия совершила такие провалы на передовой.

Также Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!