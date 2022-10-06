Глава оккупационной власти Херсона о шойгу: Мог бы застрелиться

Коллаборант и предатель украинцы кирилл стремоусов намекнул, что министр обороны рф мог бы совершить суицид из-за провалов российской армии.

По мнению главы оккупационной власти Херсона, настоящий офицер, занимая должность главы Минобороны, застрелился бы, если его армия совершила такие провалы на передовой.

«Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы застрелиться… Не надо каким-то образом ложить тень на все минобороны россии из-за некоторых бездарных начальников, которые не ответили процессы и прорехи. Знаете, слово офицер для многих является непонятным», – сказал он в Telegram-канале.

По мнению стремоусова, в министерстве обороны рф есть «продажные генералы и шелупонь», которые ответственны за провалы армии на нескольких направлениях. Также коллаборант высказался об успешном продвижении Вооруженных Сил Украины в Херсонской области, где они освободили многие населенные пункты. Стремоусов считает, что армия оккупантов не «сдала» захваченные города и отступила для перегруппировки.

«Мы не сдавали Давыдов Брод, мы не сдавали Великую Александровку, мы не сдавали Дутчаны. Мы просто перегруппировались. Если кому-то не нравится это слово…благодаря перегруппировке мы сохранили жизнь наших бойцов. Это не паника, это объективная реальность. Херсон находится на замке и «нацисты» сюда не зайдут. Надеюсь, что в москве быстро решат эту ситуацию», – добавил он.

Ранее стремоусов заявил, что когда российская армия отступает – это значит, что она «идет вперед».

Также «Курсор» сообщал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

Помимо этого, стало известно, где живут сбежавшие из Лимана россияне.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!