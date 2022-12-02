Путин упал с лестницы в московской резиденции — СМИ

Глава рф путин*, как сообщается, в среду упал с лестницы своей московской официальной резиденции.
Об этом пишет израильская служба новостей Arutz Sheva со ссылкой на антикремлевский Telegram-канал, связанный со службой безопасности путина.
Русскоязычный канал «Генерал СВР», который утверждает, что им руководит бывший российский шпион, сообщил, что, путин, вернувшись в свою резиденцию вечером после «очень тяжелого дня», когда он узнал о «удручающем состоянии» российской экономики, споткнулся на пятой ступеньке лестницы и упал.
Падение привело к тому, что путин приземлился на копчик, «что, вероятно, вызвало острую боль, спровоцировав непроизвольную дефекацию».
Путина отвела к соседнему дивану его охрана, которая вызвала дежурную бригаду врачей в доме. Медики прибыли через несколько минут, но не смогли «сразу осмотреть президента».
«Перед осмотром врачи сопроводили президента в ванную и помогли привести себя в порядок, а заодно провели первичный осмотр. После полного обследования был диагностирован ушиб копчика и мягких тканей», — написал канал.