Несколько дней назад на российских аэродромах произошли взвары, в частности на «Энгельсе», где агрессор хранит свои стратегические бомбардировщики дальнего действия. И такие инциденты могут заставить россиян задуматься об их перемещении.

Об этом сообщает Reuters.

Западные аналитики считают, что после прогремевших взрывов, которые оказали на захватчиков негативное психологическое действие, они начнут рассредоточить свои военные самолеты. Недавние дары по авиабазам российской федерации стали самыми дальними на территории страны-агрессора с момента начала полномасштабной войны, которую она начала против Украины.

Один из чиновников заявил, что украинцы демонстрируют, что могут действовать в рф по своему усмотрению, и это наносит россиянам психологический удар, ведь они стают менее уверены в том, что где-либо безопасно.

«Курсор» писал ранее, что губернатор курской области рф роман старовойт, 6 декабря, заявил об атаке беспилотника на аэродром в саратовской области.

Еще мы писали, что украинская разведка уверяет, что россия провела модернизацию самолетов, которые будут создавать угрозу на границе Украины.