Рф провела модернизацию самолетов, чтобы создавать новые угрозы возле границ

Разведка уверяет, что россия* провела модернизацию самолетов, которые будут создавать угрозу на границе Украины.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что самолеты четвертого поколения, имеющиеся у Украины, уступают по тактико-техническим характеристикам российским самолетам. Но до самолетов США 5-6 поколения им очень далеко.

Именно потому, добавил он, ведутся переговоры о предоставлении Украине западных образцов техники. Такой вариант реальный — это самолеты F-16, которые могли бы стать на вооружение авиации воздушных сил Украины. Этот самолет может защищать небо от воздушных атак, сбивать крылатые ракеты, также успешно работать по наземным целям, отметил Игнат.

Курсор писал о том, что украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить большинство ракет во время массированного обстрела войсками российской федерации 5 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также поблагодарил работников энергетической отрасли, которые уже работают над возобновлением электроснабжения.

Курсор также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!