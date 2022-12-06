«Атака беспилотника»: в курской области пожар на аэродроме

Губернатор курской области рф роман старовойт 6 декабря заявил об атаке беспилотника на аэродром.

Об этом сообщил российский пропагандистский портал «РИА Новости».По словам старовойта, в результате атаки в районе аэродрома загорелся накопитель нефти, пострадавших нет.

Кроме того, утром 5 декабря российские СМИ заявили о взрывах на аэродромах в саратовской области и рязани.

Сообщалось, что беспилотник рухнул на взлетно-посадочной полосе аэродрома в саратовской области, повредив два самолета. По данным ASTRA, были повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Ранее Курсор писал, что рф провела модернизацию самолетов, чтобы создавать новые угрозы возле границ.

Курсор также сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

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