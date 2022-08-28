СМИ: россия избежала коллапса экономики

Журналисты сообщили, что из-за полномасштабного вторжения в Украину российская экономика столкнулась с глубокой рецессией, но при этом ее экономические показатели оказались устойчивее, чем прогнозировалось экспертами.

Экономика россии во многом зависима от нефти, и именно этот спектр существенно пострадал из-за санкцией. Однак, российскую нефть по-прежнему покупают такие гиганты, как Китай и Индия, вследствие чего экономического коллапса не случилось.

Об этом сообщает CNN.

Согласно информации Международного энергетического агентства (МЭА), в период с марта по июль этого года доходы россии от продажи нефти и газа в европу удвоились, если сравнивать со средними цифрами за прошлые годы. Это случилось, несмотря на уменьшение объемов экспорта. Оценки экспертов показывают, что произошло падение поставок газа в европейские страны примерно на 75% за последний год.

Любопытно, что то же агентство прогнозировало в марте этого года, что с апреля произойдет высвобождение с рынка 3 миллионов баррелей нефти рф, что должно было быть обусловлено санкциями. Однако, этого не случилось.

Этим летом фиксируется незначительное падение экспорта, но все же он сохранился. Это связано с выходом на новые рынки сбыта в азиатских странах. Как утверждает эксперт из консалтинговой компании Kpler Хумаюн Фалакшал, с 24 февраля, дня начала войны в Украине, большая часть морского экспорта российской нефти направлялась в Азию. Для сравнения, в июле минувшего года эта доля равнялась 37%, а в этом – 56%.

Кроме этого, в период с января по июль китайское правительство увеличило импорт российской сырой нефти Urals со скидкой на 40%. За аналогичный период морской импорт в Индию увеличится более чем на 1700%. Также россия наростила экспорт газа в Китай благодаря сибирскому трубопроводу.

Несмотря на все это, как считают эксперты, после вступления в силу декабрьского европейского эмбарго на 90% российской нефти ситуация для рф станет критической. Около 2 миллионов баррелей нефти в день будут в подвешенном состоянии. С большой долей вероятности, ее часть уйдет в азиатские страны, но вряд ли спрос будет настолько высоким, чтобы обеспечить поглощение всей нефти.

Энергетический сектор рф получает пользу благодаря глобальной инфляции, но одновременно он вредит россиянам. Как и европейцы, население рф уже столкнулось с ухудшением кризиса стоимости жизни.

Больше всего повлиять на долгосрочные экономические перспективы рф могут технологические санкции, которые отбросят Кремль назад в гонке технологий между мировыми странами. По словам партнера-основателя консалтинговой компании Macro Advisory, санкционное давление на рф имеет форму не «быстрого удара», а «медленного сжигания». Вследствие этого прогнозируется «длительный период стагнации».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!