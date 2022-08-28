Главы МИД стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с россией — СМИ

Решение было принято после того, как некоторые восточные страны-члены ЕС пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов.

На будущей неделе министры иностранных дел Европейского Союза (ЕС) планируют поддержать прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с россией*, чтобы ограничить количество разрешений на поездки.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что соответствующее решение было принято после того, как некоторые восточные страны-члены Евросоюза пригрозили в одностороннем порядке закрыть свои границы для российских туристов.

«Вскоре после начала полномасштабного вторжения россии в Украину некоторые страны, включая Чехию и Польшу, прекратили выдачу виз российским туристам и потребовали от Брюсселя ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз туристам из рф», — говорится в материале.

По информации издания, в качестве первого шага главы МИД стран ЕС планируют оказать политическую поддержку приостановлению соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией, заключенного в 2007 году.

Встреча министров намечена на 30 и 31 августа в Праге.

Как сообщал Курсор, глава сенатского комитета по вопросам внешней политики, обороне и безопасности Чешской Республики Павел Фишер и глава внешнеполитического комитета Марек Женишек поддержали идею остановки странами Евросоюза выдачи виз всем гражданам российской федерации.

Данный вопрос будет обсуждаться министрами стран ЕС в конце августа на встрече в Праге.

Ранее Курсор информировал о том, что министр обороны россии сергей шойгу назвал предложение Евросоюза запретить визы для российских туристов «нацистской политикой». Он также заявил, что заявил, что якобы националистическая политика руководства Украины, поддерживаемая Западом, на протяжении многих лет направлена ​​на русскую культуру, и что это представляет угрозу для безопасности рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!