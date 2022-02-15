СМИ: Россия начала военно-морские учения в Баренцевом море

Учения между Россией и Норвегией являются частью более масштабных учений, которые вызвали опасения, что Москва может вторгнуться в Украину.

Более 20 кораблей Северного флота России начали учения в Баренцевом море, сообщили во вторник СМИ со ссылкой на флот.

Об этом пишет Интерфакс.

Учения в арктических водах между Россией и Норвегией являются частью масштабных учений, которые вызвали опасения, что Москва может вторгнуться в Украину. Россия отрицает такие планы.

Во вторник российские рынки сильно выросли на сообщениях о том, что некоторые российские подразделения отводят войска из районов, прилегающих к границам Украины.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.