Сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину

Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

Напряжение вокруг Украины нарастает. Сегодня в субботу 12 февраля президенты России и США должны провести телефонный разговор по этому поводу.

Между тем, несколько ведущих западных СМИ, в числе которых Bloomberg, Der Spiegel и Politico сообщили о том, что в течение двух дней Россия может решится на полномасштабное вторжения в Украину, не дожидаясь окончания Олимпийский игр в Пекине. В это время якобы земля должна окончательно замерзнуть, а потому российская военная техника сможет пройти на украинскую территорию.

Более того, издание NBC News даже опубликовали примерную карту того, как именно будет происходить вторжение. Журналисты ссылаются на американскую разведку.

Примечательно, что в самой Украине погодные условия обещают быть теплыми в следующие несколько дней. Так, на востоке страны того же 15 февраля температура воздуха обещает быть выше нуля. 16 февраля она должна подняться до +6 градусов по Цельсию.

Также редакция нашего сайта писала, что Россия начала военные учения в Черном море.

Еще напомним, что Россия обвиняет Запад в распространении ложной информации.

Кроме того, Курсор сообщал, что в США рассказали, как будет происходить нападение России на Украину.

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