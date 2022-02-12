Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину

Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Сьогодні @StateDept наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій.https://t.co/6IgLvEmr8s — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022

«Несмотря на сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства, наши преданные украинские коллеги, а также сотрудники Госдепартамента и США по всему миру будут продолжать неустанные дипломатические усилия и усилия по оказанию помощи в поддержку безопасности, демократии и процветания Украины», — добавили представители посольства.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

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