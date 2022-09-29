СМИ: россия собирается мобилизовать пожарных

В москве работников пожарно-спасательного центра приводят на собрание, где вручают повестки столичным жителям и склоняют жителей Подмосковья к подписанию контракта для войны в Украине.

Пожарным предлагают получить московские доплаты к службе и «мэрский набор», куда войдут спальник, коврик, сух пайка, термобелье, 2 майки, 2 бутылки воды и предметы личной гигиены.

Об этом сообщает «Сота«.

«Всего за 2 дня среди пожарных планируется набрать 400 человек на войну. При этом пожарные службы относятся к войскам гражданской обороны, предназначенным для спасения людей в критических ситуациях», – рассказали журналисты.

Вот инструкция, как сдаться в плен российским солдатам:

Ранее в Генштабе Украины сообщили, сколько россиян уже призвали на службу – из заявленных 300 тысяч в армию оккупантов удалось призвать более 100 тысяч. По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, численность еще вырастет, но не обошлось без нюансов.

Дело в том, что мобилизованных отправляют воевать без какой-либо подготовки, потому что они оказываются в зоне боевых действий менее, чем через неделю после призыва. Дополнительно *россия испытывает проблемы с качеством военной техники, массово перебрасываемой на войну. Так, некоторые танки не заводятся и не стреляют.

Также «Курсор» сообщал о том, что министр обороны Украины Алексей Резникова оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения. По его словам, «всегда есть возможность», что путин «психанет».

Интерес вызывает другой фактор – возможное плохое состояние ядерного оружия рф в данный момент. Резников утверждает, что «можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!