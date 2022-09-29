СМИ: россия собирается мобилизовать пожарных

Пожарным предлагают получить московские доплаты к службе и «мэрский набор», куда войдут спальник, коврик, сух пайка, термобелье, 2 майки, 2 бутылки воды и предметы личной гигиены.
Об этом сообщает «Сота«.
«Всего за 2 дня среди пожарных планируется набрать 400 человек на войну. При этом пожарные службы относятся к войскам гражданской обороны, предназначенным для спасения людей в критических ситуациях», – рассказали журналисты.
Вот инструкция, как сдаться в плен российским солдатам:
Ранее в Генштабе Украины сообщили, сколько россиян уже призвали на службу – из заявленных 300 тысяч в армию оккупантов удалось призвать более 100 тысяч. По словам замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, численность еще вырастет, но не обошлось без нюансов.
Дело в том, что мобилизованных отправляют воевать без какой-либо подготовки, потому что они оказываются в зоне боевых действий менее, чем через неделю после призыва. Дополнительно *россия испытывает проблемы с качеством военной техники, массово перебрасываемой на войну. Так, некоторые танки не заводятся и не стреляют.
Также «Курсор» сообщал о том, что министр обороны Украины Алексей Резникова оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения. По его словам, «всегда есть возможность», что путин «психанет».
Интерес вызывает другой фактор – возможное плохое состояние ядерного оружия рф в данный момент. Резников утверждает, что «можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там».
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!