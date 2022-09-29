«Может бахнуть прямо там»: Минобороны Украины оценил состояние ядерного оружия рф и риски его применения

По мнению министра обороны Украины Алексей Резникова, ядерное оружие россии может быть в плохом состоянии, на фоне чего возможны разные сценарии его применения.

Резников утверждает, что риск применения *рф ядерного оружия «всегда есть».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Его можно донести и «Искандерами», и «Калибрами», и самолетами. Какого оно качества и состояния – у меня вопрос», – поделился министр обороны.

По словам Резникова, у ядерных зарядов рф мог истечь срок годности.

«Как-то я общался с вторым президентом Леонидом Кучмой, который завершал уже передачу россии ядерного оружия. Он напомнил, что, даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него заканчивался срок годности. Его все равно надо было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии это старье в россии?», – добавил чиновник.

Резников утверждает, что россия вооружена украинскими ракетами «Сатана». Однако, непонятно, как и кем они обслуживаются. Учитывая эти факторы, министр обороны считает, что «можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там».

Ранее вероятность использования россией ядерного оружия оценил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он полагает, что путин не прибегнет к применению стратегического ядерного оружия, а если он использует тактическое – рф окажется изолированной от всего цивилизованного мира и станет анклавов, с которым никто не захочет вести дел.

Также «Курсор» сообщал о том, что мобилизованные россияне основали партизанское движение.

Помимо этого, Резников рассказал, как Украина борется с иранскими беспилотниками.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!