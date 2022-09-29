В Генштабе Украины рассказали, сколько россиян уже призвали на службу

В ведомстве также отметили, что качество военной техники, которую российские оккупанты массово перебрасывают в Украину, весьма хромает.

В российской федерации* продолжается «частичная мобилизация» и согласно данным Генштаба Украины на службу страна-агрессор призвала уже более 100 тысяч солдат из заявленных 300 тысяч.

Об этом рассказал во время брифинга замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, численность солдат еще увеличится, но есть нюансы. Дело в том, что россия бросает мобилизованных на фронт без подготовки. Они попадают в зону боевых действий менее, чем через неделю после призыва.

По словам Алексей Громова, мобилизация в рф началась раньше, а не 21 сентября, когда ее объявил путин. Об этом свидетельствует информация от более 20 военнослужащих, которые пытались оказывать сопротивление украинским войскам в Харьковской области. Эта группа была призвана на фронт еще 9 сентября.

Также украинский генерал отметил, что у россии хромает качество военной техники, которую оккупанты массово перебрасывают на войну. Часть танков не заводится, а часть — не стреляет.

В то же время, в Генштабе не исключают новый виток эскалации обстановки, так как мобилизация в россии продолжается.

«Курсор» писал ранее, что российским военнослужащим говорят лечить раны тампонами и греться прокладками.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!