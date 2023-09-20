СМИ сообщают о массированной атаке на оккупированный Крым — опубликованы видео «прилетов»

В оккупированном Крыму раздались взрывы. В небо поднялась российская авиация, местные жители зафиксировали столбы дыма.
В чатах Севастополя местные жители сообщают о звуках взрывов в Бахчисарайском районе, в районе Инкермана, а также аэродромов Бельбек и Кача.
Оккупационные власти Крыма заявили, что над полуостровом якобы сбили беспилотники.
Сообщается также о «прилете» по воинской части оккупантов в селе Верхнесадовое.
Гауляйтер Севастополя развожаев* сообщил, что пострадавших нет, а в Верхнесадовом "произошло небольшое возгорание травы". БПЛА в Каче, по его словам, упал на территории виноградников и тоже поджег траву. О ракетах, которые местные жители засняли на видео, развожаев не упомянул.
Кроме того, было объявлено о закрытии Керченского моста.
Оккупанты также пытались аэрозолем маскировать нефтяную гавань в Инкермане, боясь удара. Это главная нефтебаза черноморского флота россии в Крыму.
Курсор писал, что среди российской элиты возникла паника после серии ударов по Крыму и москве - Фейгин.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!