СМИ узнали позицию Еврокомиссии касательно кандидатства Украины на вступление в ЕС

Некоторые дипломаты и СМИ заявляют, что на сегодняшний день как минимум три страны все еще выступают против предоставления Украине этого статуса.

На Брюссельском саммите 23-24 июня Европейская комиссия намерена рекомендовать лидерам Европейского союза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В издании отмечают, что в понедельник члены комиссии обсуждали вопрос Украины и они достигли согласия относительно необходимости предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе. В комиссии считают, что граждане Украины отдали слишком много сил и жизней, удерживая защитный рубеж между россией *и Европой. Также это станет четким сигналом президенту рф владимиру путину о том, что россия больше никогда не сможет сделать Украину зависимой от себя.

«Комиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где погибали люди, в которых стреляли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали неправильными флагами», – цитируют высокопоставленного чиновника Еврокомиссии журналисты издания.

На заседании также поднимался вопросы Молдовы и Грузии. Члены Еврокомиссии в целом поддержали Молдову, но довольно скептически высказались о Грузии, «которая пострадала от всепроникающих политических беспорядков и заметного отступления от демократии в последние годы».

Для того, чтобы Украина стала страной-кандидатом, необходимо единогласное одобрение 27 глав государств и правительств в Евросовете, которые должны рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе, запланированном на следующей неделе.

Ранее Курсор писал, что глава Еврокомиссии посетила Киев для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС. Урсула фон дер Ляйен обсудила условия предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС и возможности оказания послевоенной экономической поддержки для восстановления страны.