Глава Еврокомиссии посетила Киев для обсуждения заявки Украины на вступление в ЕС

Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить условия предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз и возможности оказания послевоенной экономической поддержки для восстановления страны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Целью визита назвали проведение переговоров о получении статуса кандидата на вступление Украины в ЕС.

Также Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена обсудить с президентом Украины и премьер-министром Денисом Шмыгалем условия предоставления Европейским Союзом долгосрочной экономической помощи по восстановлению страны после окончания войны.

«Мы подведем итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути», — заявила глава Еврокомиссии.

17 июня Еврокомиссия должна сообщить свое решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом Евросоюз выдвигает определенные условия, в частности реформы в сферах правового государства и борьбы с коррупцией.

К текущему моменту между членами ЕС не достигнуто конкретного решения по украинскому вопросу.

«Курсор» передавал ранее, что китайская делегация не покидала зал во время выступления Зеленского на азиатском саммите по безопасности. Первоначально распространялась информация, что во время его речи китайская делегация покинула зал, тем самым показав свое отношение к войне в Украине.

Также сообщалось, что помощник госсекретаря США Блинкена по делам Ближнего Востока намерена посетить Израиль. Израиль посетит помощник государственного секретаря США Барбара Лиф для консультаций по ряду вопросов по ближневосточному региону.