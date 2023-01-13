СМИ: в кремле начали подготовку к президентским выборам

В марте 2024 года в российской федерации* должны состояться президентские выборы, и в кремле уже начали к ним подготовку, исходя из того, что участие в «гонке» примет и диктатор владимир путин.

Об этом пишет «Коммерсантъ«.

Сам глава кремля еще не делал никаких заявлений по поводу того, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года, но представители внутриполитического блока АП начали к ним готовиться и прорабатывают различные сценарии. Они уже провели соответствующие консультации с экспертным сообществом.

Источник, близкий к администрации президента говорит, что следующие выборы будут строиться вокруг темы «единства». Также кремль намерен тщательно следить за тем, как в текущем году будут проходить региональные выборы, чтобы учитывать их опыт при формировании президентской компании.

«Курсор» писал ранее, что санкции, которые введены против российской федерации* за ее вторжение на территорию Украины серьезно бьют по экономике, в частности страна-агрессор испытывает нехватку оборудования и технологий. И глава кремля владимир путин пытается найти людей, на которых сможет переложить за это вину.

Еще мы писали, что по словам российского оппозиционера элита рф может ополчиться против президента и скорее всего путин не доживет до своего следующего дня рождения (7 октября).