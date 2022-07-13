СМИ: В рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания

В своем заявлении мужчина добавил, что его жена неоднократно выражала «антироссийские» настроения, критикуя действия российской армии в Украине.

В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.

Он также был возмущен тем, что она «настроила их ребенка против российского правительства».

Полиция все еще расследует дело и устанавливает детали инцидента.

Следует отметить, что в россии введено уголовное преследование за распространение так называемых «фейков» о деятельности вооруженных сил рф. На самом деле, речь идет о распространении правдивой информации о действиях российских военных в Украине. Штрафы за такие так называемые «фейки» могут достигать полутора миллионов рублей.

Российские суды имеют право заключить «нарушителя» в тюрьму на срок до 15 лет, если сочтут, что критика «имела серьезные последствия».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.