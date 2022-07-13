СМИ: В рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания

В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.
Он также был возмущен тем, что она «настроила их ребенка против российского правительства».
Полиция все еще расследует дело и устанавливает детали инцидента.
Следует отметить, что в россии введено уголовное преследование за распространение так называемых «фейков» о деятельности вооруженных сил рф. На самом деле, речь идет о распространении правдивой информации о действиях российских военных в Украине. Штрафы за такие так называемые «фейки» могут достигать полутора миллионов рублей.
Российские суды имеют право заключить «нарушителя» в тюрьму на срок до 15 лет, если сочтут, что критика «имела серьезные последствия».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!