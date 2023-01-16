СНБО Украины назвал дату, когда россия может повторить наступление

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что *рф может попытаться совершить свой «крайний рывок» на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, или уже в марте.

Об этом сообщает «Общественное».

По его словам, на это указывают перестановки в военном руководстве рф.

«Использовали вагнеровцев и кадыровцев, сейчас идет на замену российская армия. Это дает нам основание считать, что назначение герамисова ‒ последний звонок. Дальше уже будет не на кого списывать те поражения, которые они получат на нашей территории», ‒ сказал он.

Датой нового наступления может быть годовщина войны, 24 февраля.

«Для них эти даты являются какими-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся», ‒ сказал Данилов.

Он добавил, президент Украины Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое те могут передать украинской армии.

«Первый вопрос, с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие», ‒ отметил Данилов.

Ранее мы рассказывали, что из-под завалов разрушенного ракетой дома в Днепре достали тело беременной женщины.

«Курсор» сообщал, что разведка Украины рассказала о приказе, который путин отдал новому «главному по войне».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!