Солдат рф признался: в Украине настоящий ад, чеченская война кажется яслями

Российская пропаганда продолжает рассказывать о «непобедимости» своей армии, хотя войска ежедневно несут в Украине огромные потери. Это подтверждают и украинские военные, и международные эксперты, которых регулярно цитируют зарубежные новости. Свое плачевное положение осознают и сами оккупанты, которые сейчас находятся в Украине. Так, украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор, во время которого солдат рф* признался жене, что попал в настоящий ад.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме.

Россиянин в перехваченном разговоре говорит жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Он приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона «восток», который неделю воевал против Украины и еле унес ноги, потеряв огромное количество своих солдат. Перепуганная жена просит его быть осторожнее с высказываниями по телефону.

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При этом супруга оккупанта рассказывает, что ростовскую часть тоже разгромили. Сейчас туда идет набор, всех подряд берут, говорит женщина.

Мужчина подытоживает, что в Украине сплошной ужас, а все предыдущие войны, в которых участвовала россия, кажутся ему яслями.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.