Солдат рф признался: в Украине настоящий ад, чеченская война кажется яслями

Российская пропаганда продолжает рассказывать о «непобедимости» своей армии, хотя войска ежедневно несут в Украине огромные потери. Это подтверждают и украинские военные, и международные эксперты, которых регулярно цитируют зарубежные новости. Свое плачевное положение осознают и сами оккупанты, которые сейчас находятся в Украине. Так, украинская разведка обнародовала очередной перехваченный разговор, во время которого солдат рф* признался жене, что попал в настоящий ад.
Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме.
Россиянин в перехваченном разговоре говорит жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Он приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона «восток», который неделю воевал против Украины и еле унес ноги, потеряв огромное количество своих солдат. Перепуганная жена просит его быть осторожнее с высказываниями по телефону.
При этом супруга оккупанта рассказывает, что ростовскую часть тоже разгромили. Сейчас туда идет набор, всех подряд берут, говорит женщина.
Мужчина подытоживает, что в Украине сплошной ужас, а все предыдущие войны, в которых участвовала россия, кажутся ему яслями.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!