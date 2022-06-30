Солдаты рф платят по 20 тысяч долларов, чтобы не ехать на войну — перехват разговора

Российские захватчики платят по 20 тысяч долларов за «демобилизацию». Это для них единственный способ избежать войны в Украине, ведь солдаты рф* как огня боятся ВСУ после многочисленных успехов последних.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор захватчиков, обнародованный СБУ.

На записи слышно, как мужчина, мобилизованный в так называемой «днр», рассказывает сыну, что пытается выйти на людей, которые помогли бы им обоим «демобилизоваться». Говорит, что не пожалеет продать для этого автомобиль.

Сын говорит, что этого мало, потому что за «демобилизацию» берут 20 тысяч долларов, а не 2, как думал отец. То есть расценки захватчиков просты: откупиться от «мобилизации» на месте можно за 2 тысячи, а вырваться с фронта — уже 20.

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В СБУ напомнили, что каждый солдат рф или так называемых дн и лнр могут спасти свою жизнь совершенно бесплатно. Работает бесплатная горячая телефонная линия 2402. Позвонив по этому номеру, российский военный может сдаться в плен и сохранить свою жизнь.

Курсор ранее сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция также писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!