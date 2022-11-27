Солдаты рф просили украинских врачей в Херсоне ставить им ложные диагнозы: СМИ

В Херсоне (Украина) к врачам из больницы «Тропинка» обращались российские солдаты, чтобы те им вписали фиктивные диагнозы или «преувеличили» имеющиеся», потому что они хотели сбежать от войны.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Журналисты вышли на связи с сотрудниками медучреждения «Тропинка», которые рассказали о том, как они минимизировали сотрудничество с оккупационными войсками и помогали Украине. Военные *рф начали еще в марте обращаться в учреждение, которое они хотели сделать военным госпиталем.

Однако медики перехитрили врагов ‒ они расклеили листовки об опасности и сказали оккупантам, что в здании бушует «пандемия коронавируса». После этого солдаты решили уехать, но со временем взяли под контроль «Тропинку».

Врачам пришлось согласиться помогать раненым военным и мирным жителям. Во время обстрелов в больнице пряталось примерно 200 человек.

Сперва, по словам главного врача больницы Леонида Ремиги, россияне пытались добиться расположения медиков с помощью «двоих людей в чёрном», которых он подозревает в работе на фсб. Единожды эти люди даже помогли найти дефицитный инсулин.

Тем не менее работники медучреждения пытались как можно меньше сотрудничать и выполнять приказы настолько медленно, насколько это было возможно. Некоторым из них удалось связаться с украинской разведкой, чтобы передать информацию о передвижениях вс рф.

После вспыхнувших протестов в больницу поступали гражданские «с обожжёнными слезоточивым газом глазами и синяками от побоев дубинками». У некоторых из них были пулевые ранения.

Главного врача, по его словам, убрали с должности. Также у него случился инсульт, благодаря чему он вкупе с пожилым возрастом избежал серьезного наказания ‒ до этого ему угрожали тюрьмой. Журналисты пишут, ему удалось в дальнейшем влиять на назначенное рф руководство медучреждения.

Многие медики эвакуировались с Херсона. Например, в травматологическом отделении остался лишь один. Всего к концу оккупации из 460 врачей в больнице осталось только 70.

Медики утверждают, к концу лета оккупанты «толпами появлялись в больницах, жалуясь на головные боли или боли в спине». Они надеялись, что смогут отправиться домой, а также просили «преувеличить» диагноз.

Одному из военных рф даже поставили диагноз «артрит», пускай у него и не было проблем со здоровьем. Это помогло ему покинуть фронт.

«Курсор» сообщал, что россия истощила запас ракет и чаще использует болванки.

Также стало известно, как армия рф мстит за деоккупацию Херсона.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!