Солдаты рф сбросили на украинские позиции контейнеры с ядом

Боевые украинские медики сработали быстро и эффективно, поэтому среди военнослужащих потерь и критических состояний нет.

Российские захватчики продолжают обстреливать территорию Украины и позиции ВСУ. Вчера, 23 сентября, с помощью беспилотного летального аппарата они сбросили контейнеры, в которых было ядовитое вещество.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook насчет итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины.

Украинские бойцы отметили, что предположительно, в контейнерах находилась – хлорпикриновая граната К-51. Но медики сработали быстро и эффективно, поэтому среди украинских бойцов нет потерь и людей в критическом состоянии.

Отметим, что хлорпикрин — жидкость с резким раздражающим запахом, технический продукт может иметь различные оттенки запаха в зависимости от чистоты и способа получения. В высоких концентрациях ядовит. Относится ко II классу опасности.

«Курсор» писал ранее, разъяренные успехами Вооруженных сил Украины, солдаты российской федерации усилили репрессивные меры против мирных жителей на временно оккупированных территориях юга страны.

Еще мы писали, что в Минобороны США полагают, если рф* не может командовать, поддерживать и вооружать около 100 000 военных, которые она имеет в Украине, добавление еще 300 000 военных не улучшит ситуацию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!