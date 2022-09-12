Российские солдаты усилили репрессии против украинцев на оккупированном юге: мстят за провал на фронте

Разъяренные успехами ВСУ, солдаты рф* усилили репрессивные меры против украинцев на временно оккупированных территориях юга Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

По ее словам, оккупанты с удвоенной силой и энтузиазмом выискивают представителей движения сопротивления. Они усиливают свои полицейские меры и террористические подходы к мужчинам, которые находятся на оккупированной территории.

Гуменюк рассказала, что на оккупированных землях продолжается практика подворовых обходов, выискивание на людях тех же татуировок. То есть практика их действий в принципе не меняется. Только иногда ее усиливают или ослабляют, констатировала она.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!