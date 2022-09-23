В Пентагоне рассказали, как мобилизация в рф повлияет на ход войны в Украине

В Минобороны США полагают, что мобилизация в рф* не решит многих проблем ее армии.
Об этом на брифинге в четверг сказал спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.
По его словам, мобилизация 300 тысяч резервистов, которую путин объявил 21 сентября, может быть только подкреплением провала российских сил в Украине.
«По нашей оценке, в рф уйдет время на подготовку, обучение и экипировку новых сил», – сказал спикер Пентагона.
Действия россии в войне против Украины свидетельствуют о серьезных проблемах командования и управления и расстройствах материально-технического (тылового) обеспечения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Спикер Пентагона подчеркнул, что рф не решила эти проблемы и потому не смогла захватить больше территории Украины. Отсутствие работы над ошибками – одна из причин провала многих планов оккупантов.
По словам Райдера, мобилизация «может решить проблему живой силы для россии».
«Не понятно, сможет ли рф существенно решить вопросы командования и управления, материально-технического обеспечения, поддержки и, что важно, моральных проблем, которые имеют российские силы в Украине», — сказал спикер минобороны США.
Если рф не может командовать, поддерживать и вооружать около 100 000 военных, которые она имеет в Украине, добавление еще 300 000 военных не улучшит ситуацию.
«Если вы уже столкнулись со значительными проблемами и не рассмотрели некоторые из тех системных стратегических проблем, которые делают какие-либо большие военные силы небоеспособными, то ничто не указывает на улучшение после увеличения количества солдат», — сказал Райдер.
Американский бригадный генерал добавил, что назначение фиктивных референдумов на захваченных территориях Украины или угрозы нападения на территорию «не меняют оперативных фактов на местах, заключающихся в том, что украинцы будут продолжать воевать за свою страну».
«Мы сосредотачиваемся на том, чтобы продолжать открытый и смелый диалог с украинскими коллегами и международными партнерами и союзниками относительно предоставления Украине того, в чем она нуждается в своей защите», – отметил Патрик Райдер.
Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!