В Пентагоне рассказали, как мобилизация в рф повлияет на ход войны в Украине

Если рф не может командовать, поддерживать и вооружать около 100 000 военных, которые она имеет в Украине, добавление еще 300 000 военных не улучшит ситуацию.

В Минобороны США полагают, что мобилизация в рф* не решит многих проблем ее армии.

Об этом на брифинге в четверг сказал спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, мобилизация 300 тысяч резервистов, которую путин объявил 21 сентября, может быть только подкреплением провала российских сил в Украине.

«По нашей оценке, в рф уйдет время на подготовку, обучение и экипировку новых сил», – сказал спикер Пентагона.

Действия россии в войне против Украины свидетельствуют о серьезных проблемах командования и управления и расстройствах материально-технического (тылового) обеспечения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Спикер Пентагона подчеркнул, что рф не решила эти проблемы и потому не смогла захватить больше территории Украины. Отсутствие работы над ошибками – одна из причин провала многих планов оккупантов.

По словам Райдера, мобилизация «может решить проблему живой силы для россии».

«Не понятно, сможет ли рф существенно решить вопросы командования и управления, материально-технического обеспечения, поддержки и, что важно, моральных проблем, которые имеют российские силы в Украине», — сказал спикер минобороны США.

Если рф не может командовать, поддерживать и вооружать около 100 000 военных, которые она имеет в Украине, добавление еще 300 000 военных не улучшит ситуацию.

«Если вы уже столкнулись со значительными проблемами и не рассмотрели некоторые из тех системных стратегических проблем, которые делают какие-либо большие военные силы небоеспособными, то ничто не указывает на улучшение после увеличения количества солдат», — сказал Райдер.

Американский бригадный генерал добавил, что назначение фиктивных референдумов на захваченных территориях Украины или угрозы нападения на территорию «не меняют оперативных фактов на местах, заключающихся в том, что украинцы будут продолжать воевать за свою страну».

«Мы сосредотачиваемся на том, чтобы продолжать открытый и смелый диалог с украинскими коллегами и международными партнерами и союзниками относительно предоставления Украине того, в чем она нуждается в своей защите», – отметил Патрик Райдер.

Ранее мы информировали, что в панике и спешке оккупанты пытаются подкупить людей ради «референдумов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!