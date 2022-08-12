Сорвало башню: украинские пограничники показали, как испепелили танк рф

Украина продолжает наносить российской федерации* на фронте большие потери, уничтожая как ее технику, так и личный состав.

Военнослужащие спецподразделения Госпогранслужбы Украины поделились видео, на котором продемонстрировали, как испепеляют танк оккупантов.

В публикации не рассказывается, где и когда была уничтожена российская техника, известно лишь, что пограничники Украины тесто взаимодействовали с военными других составляющих Сил обороны Украины на одном из самых «горячих» направлений.

На кадрах видно, как с помощью беспилотника на российский танк была сброшена бомба-приманка с гранатой внутри. От такой атаки украинских бойцов у российского танка сорвало башню.

Пограничники отметили, что не прекратят защищать Украину и будут и дальше очищать землю от российских захватчиков.

«Курсор» писал ранее, что разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили очередной российский БТР-82. Свою филигранную работу по уничтожению захватчиков из рф украинские военные показали в соцсети.

Еще мы писали, что бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом солдат рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!