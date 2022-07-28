Украинские бойцы уничтожили очередной российский БТР и показали захватывающие кадры

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Украинские бойцы подчеркивают, что столь жаркий прием ждет всех, кто придет без спроса на их землю и попытается ее захватить.
Отметим, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 28 июля ликвидировали около 40 230 российских захватчиков, что на 160 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные данные, реальное число убитых захватчиков куда больше, ведь оперативно считать потери армии рф в зонах боевых действий невозможно. К тому же, сами россияне, пытаясь по приказу командования скрыть масштаб потерь, нередко закапывают или сжигают тела своих сослуживцев.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!