Украинские бойцы уничтожили очередной российский БТР и показали захватывающие кадры

Разведчики Десантно-штурмовых войск уничтожили очередной российский БТР-82. Свою филигранную работу по уничтожению захватчиков из рф* украинские военные показали в соцсети.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские бойцы подчеркивают, что столь жаркий прием ждет всех, кто придет без спроса на их землю и попытается ее захватить.

Отметим, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 28 июля ликвидировали около 40 230 российских захватчиков, что на 160 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные данные, реальное число убитых захватчиков куда больше, ведь оперативно считать потери армии рф в зонах боевых действий невозможно. К тому же, сами россияне, пытаясь по приказу командования скрыть масштаб потерь, нередко закапывают или сжигают тела своих сослуживцев.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.