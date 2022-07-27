Украинские десантники показали, как красочно уничтожили российский БТР с экипажем

Бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом солдат рф*.

Об этом пресс-служба ДШВ ВСУ сообщила в Телеграме, обнародовав соответствующее видео.

Военнослужащие отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ждет противник, отметили в ведомстве.

На сей раз бойцами ВСУ были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые «ушли вслед» за российским военным кораблем», говорится в сообщении.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отметим, армия рф несет в Украине огромные потери. На утро 27 июля бойцы ВСУ ликвидировали уже около 40 070 российских захватчиков, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат рф может быть намного выше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.