Украинские десантники показали, как красочно уничтожили российский БТР с экипажем

Об этом пресс-служба ДШВ ВСУ сообщила в Телеграме, обнародовав соответствующее видео.
Военнослужащие отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ждет противник, отметили в ведомстве.
На сей раз бойцами ВСУ были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые «ушли вслед» за российским военным кораблем», говорится в сообщении.
Отметим, армия рф несет в Украине огромные потери. На утро 27 июля бойцы ВСУ ликвидировали уже около 40 070 российских захватчиков, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат рф может быть намного выше.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!