Украинские десантники показали, как красочно уничтожили российский БТР с экипажем

18:55, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
военная техника рф фото
Фото: depositphotos.com

Украинские военнослужащие продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. В соцсети попал очередной эпизод удачной «охоты» украинских защитников на российских захватчиков.

Бойцы отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили российский бронетранспортер с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом солдат рф*.

Об этом пресс-служба ДШВ ВСУ сообщила в Телеграме, обнародовав соответствующее видео.

Военнослужащие отдельного разведывательного подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику там, где их не ждет противник, отметили в ведомстве.

На сей раз бойцами ВСУ были уничтожены БТР-82 с экипажем и автомобиль с минометом и расчетом оккупантов, которые «ушли вслед» за российским военным кораблем», говорится в сообщении.

Отметим, армия рф несет в Украине огромные потери. На утро 27 июля бойцы ВСУ ликвидировали уже около 40 070 российских захватчиков, что на 200 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших за амбиции кремля солдат рф может быть намного выше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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