Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в «ДНР» и «ЛНР»

Ранее появилась информация, что Путин хочет использовать войска за границей, об этом сообщила глава Совета Федерации РФ Матвиенко.

Совет Федерации поддержал решение Путина использовать российскую армию за рубежом.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.

Телеграм-канал Бабель.

Также телеграм-канал Реальная война собрал все реакции стран на провозглашение независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что украинские силовики перехватили разговоры боевиков: «причем тут родина, нас пустят на мясо». На записях оккупанты рассказывают, как обстреливают мирное население и устраивают провокации.

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