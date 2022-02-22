Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в «ДНР» и «ЛНР»

Совет Федерации поддержал решение Путина использовать российскую армию за рубежом.
Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.
Телеграм-канал Бабель.
Также телеграм-канал Реальная война собрал все реакции стран на провозглашение независимости ДНР и ЛНР.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что украинские силовики перехватили разговоры боевиков: «причем тут родина, нас пустят на мясо». На записях оккупанты рассказывают, как обстреливают мирное население и устраивают провокации.
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