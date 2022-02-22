Украинские силовики перехватили разговоры боевиков: «причем тут родина, нас пустят на мясо»

На записях оккупанты рассказывают, как обстреливают мирное население и устраивают провокации.

СБУ опубликовала перехваченные разговоры боевиков «ЛНР» и «ДНР» и жителей приграничных территорий.

На записях оккупанты рассказывают, как обстреливают мирное население и устраивают провокации.

Также они удивляются, почему ВСУ не ведутся на их провокации.

Об этом сообщает телеграм-канал Украина 24/7.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Белый дом официально назвал действия России «вторжением». Это заявлением может послужить плацдармом для введения жестких санкций против РФ.

Также читайте о том, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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