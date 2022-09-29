Спикер госдумы рф передумал запрещать выезд военнообязанным из россии и объяснил свое заявление

Глава российской госдумы вячеслав володин* объяснил свое высказывание о запрете военнообязанным выезжать за пределы страны. Он отказался от предыдущего сообщения, объяснив неактуальностью нормы законодательства.

Он сослался на федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в российской федерации», который запрещает выезд граждан без разрешения военных комиссариатов. По его словам, такая норма действует в случае проведения частичной мобилизации.

В «телеграмме» 29 сентября опубликовал новое сообщение.

Он исправил свой пост разъяснениями минобороны. Володин указал, что выехать в другие государства могут граждане, не обращаясь к военным комиссариатам за соответствующим разрешением.

«Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется», – заявил председатель нелегитимного государственного органа россии.

Ранее «Курсор» опубликовал заявление володина о запрете выезда мужчин призывного возраста без разрешения военкоматов. Это спровоцировало панику среди населения. В некоторых регионах еще больше усилились протестные настроения.

«Курсору» также стало известно, что мобилизованные, не имеющие никакого опыта военной службы, регулярно прибывают в военкоматы, формируются в соответствующие команды и отправляются на доукомплектование частей. Они сразу поступают в штат оккупационных соединений, которые понесли серьезные потери в ходе боевых действий в Украине. Представители военных комиссариатов проводят «разъяснительную кампанию» среди мужчин по кадровой военной службе в вооруженных силах рф, чтоб набрать как можно больше участников в подразделения для массовых убийств мирных граждан.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!